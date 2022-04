Milan, viola dalla paura: la sconfitta al Franchi non è stata dimenticata

La Fiorentina rimane un brutto ricordo per questo Milan. I rossoneri ricordano bene la sconfitta dell'andata

Come riportato da Repubblica, la Fiorentina è considerata un avversario davvero ostico da superare per il Milan nella sua lotta allo scudetto. Nonostante le ultime due sconfitte dei ragazzi di Italiano, Pioli ha ancora impresso bene in testa la sconfitta per 4 a 3 subita al Franchi. Rispetto a quella gara non ci sarà Vlahovic, ma l'attenzione rimane sempre alta. Oggi Italiano farà la rifinitura in vista del match di San Siro, stando vicino alla squadra insieme alla dirigenza. Si cerca un'impresa, come quella di Napoli e Bergamo, per tenere vivo il sogno che si chiama Europa.