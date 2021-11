Milan, probabile formazione: tentazione Ibra, un posto in bilico in difesa

Ecco come il Milan potrebbe scendere in campo contro la Fiorentina

E' il giorno di Fiorentina-Milan. Secondo Tuttosport e Corriere dello Sport, la formazione rossonera dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con: Tatarusanu in porta, Kalulu a destra, Romagnoli e Tomori al centro della difesa, Theo Hernandez a sinistra, Tonali e Kessie in mediana, Saelemaekers alto a destra, Brahim Diaz sulla trequarti, Leao alto a sinistra, Ibrahimovic al centro dell'attacco.