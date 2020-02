Milan, pari che sa di sconfitta. Cutrone dà la scossa alla Fiorentina

Un’occasione sprecata. Il Milan gioca, segna con il solito Rebic (sesto gol in campionato), resta con un uomo in più, ma all’improvviso stacca la spina. Mancano venti minuti alla fine di una partita – scrive il Corriere della Sera – che sino a quel momento i rossoneri hanno dominato. Iachini, sull’orlo della disperazione, decide di inserire Cutrone, ex avvelenato, e la Fiorentina, sino a quel momento fragile e senza coraggio, è come attraversata da una scossa di energia e con il 3-4-2 dà vita alla rimonta. Cutrone rompe gli equilibri, conquista un rigore generoso e permette a Pulgar di pareggiare dal dischetto. Il Milan non c’è più e Begovic, che aveva sostituito a inizio ripresa Donnarumma, evita la sconfitta sul tiro ravvicinato di Caceres. Un pari così per i rossoneri sa di sconfitta. Al netto delle polemiche sull’intervento di Romagnoli ai danni del suo ex compagno, c’è da chiedersi perché il Diavolo molli la presa in superiorità numerica e in pieno controllo.