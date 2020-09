Milan-Milenkovic, i rossoneri hanno due occasioni per alzare l’offerta. Chiesa…

Quotidiano aggiornamento sull’asse Firenze-Milano da parte della Gazzetta dello Sport, che assegna a Nikola Milenkovic una percentuale del 70% di approdare al Milan. La chiave è la cessione di Paquetà, non alla Fiorentina, cessione che porterebbe i milioni necessari ad alzare l’offerta di 20 milioni che non soddisfa affatto i viola. Fofana del St. Etienne o Ayer del Celtic non scaldano altrettanto Pioli, che ha chiesto il suo vecchio pupillo. E se il Milan dovesse staccare il pass per l’Europa League, allora anche l’affare-Chiesa, da impossibile, diventerebbe quanto meno un esercizio di dialettica non fine a se stesso.

TUTTE LE TRATTATIVE DELLA FIORENTINA A QUESTO LINK