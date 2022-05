Milan, la probabile: ok Bennacer e Theo Hernandez Giroud guida l’attacco

Non ci sarà Ibrahimovic dal 1', ma in casa Milan l'undici sembra collaudato: Kessié sulla trequarti con Leao e Messias

L'undici che l'ex Stefano Pioli manderà in campo alle 15 contro la Fiorentina è sulla falsariga di quello delle ultime settimane in casa rossonera. Senza il lungodegente Kjaer e l'infortunato Florenzi, il tecnico a disposizione per uno spezzone di partita Zlatan Ibrahimovic. In attacco dunque ci sarà Giroud, supportato da Kessié, Messias e Leao, mentre in panchina finiranno sia Saelemakers che Brahim Diaz, con l'ivoriano ad agire sulla trequarti. In mediana Bennacer ha smaltito la distorsione alla caviglia e formerà la cerniera centrale con Tonali, dietro spazio a Calabria e Theo Hernandez sulle fasce con Tomori e la conferma di Kalulu in mezzo davanti a Maignan.