Qui Milan, la nuova idea di Pioli: l’identità di squadra va costruisce (anche) a tavola

Il Milan prova a ripartire a tavola. Anche quella, infatti, fa parte della cura Pioli: una sorta di terapia di gruppo finalizzata a costruire identità di squadra, compattezza e spirito di appartenenza. Evidentemente, si legge su Stadio in edicola oggi, il lavoro non può essere circoscritto al campo, ma deve coinvolgere anche ciò che avviene al di fuori. E l’ultimo esempio in questo senso è proprio la cena andata in scena mercoledì sera. È stato il tecnico a invitare i suoi giocatori: così, mentre Inter e Napoli giocavano in Champions, Romagnoli e soci facevano gruppo, con tanto di torta finale, accompagnata dall’inno del Diavolo.