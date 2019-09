Milan in campo domani: avrà un giorno in meno per preparare la gara contro i viola

Dopo la gara casalinga di questa sera, Montella avrà poche ore a disposizione per iniziare a preparare la trasferta di San Siro contro il Milan di Giampaolo, ultimo scoglio di settembre. Al massimo due allenameni e una rifinitura, un vantaggio comunque rispetto al Milan che giocherà domani sera e avrà ventiquattro ore in meno. In ogni caso domani subito allenamento per la Viola al centro sportivo. Terminerà così un mese terribile con un calendario poco benevolo che nelle prime giornate ha visto la Fiorentina affrontare le prime tre dello scorso campionato. Lo nota Stadio in edicola oggi.