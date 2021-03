Milan, è Ibra per forza. Straordinari tra United e Fiorentina?

Il piano di Stefano Pioli per il rientro di Zlatan Ibrahimovic, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, subirà dei cambiamenti. Il parco attaccanti rossonero vede Mandzukic indisponibile e Leao e Rebic non al meglio, e così lo svedese, che col Manchester in Europa League doveva mettere minuti nelle gambe nella ripresa per poi presentarsi da titolare a Firenze, potrebbe essere chiamato agli straordinari. Molto dipenderà dai provini che saranno svolti oggi, prima di scendere in campo. L’intenzione è quella di non forzare per evitare ricadute, che in questo momento sarebbero deleterie per il finale di stagione.