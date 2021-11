Milan e Empoli: il “nuovo” Saponara sfida il suo passato

Quest’anno ha trovato finalmente continuità con la maglia viola. E, in pochi giorni, sfida il suo passato: Milan e poi Empoli

Si avvicina Fiorentina-Milan , in programma sabato sera al Franchi. Repubblica Firenze si concentra sull'ex rossonero Riccardo Saponara , rinato grazie alla cura Italiano. Pubblichiamo una parte dell'articolo. Il pezzo integrale nel quotidiano in edicola:

"Qualità, intelligenza, duttilità e la maturità acquisita a ogni curva di una carriera che adesso vede nuove prospettive per un giocatore che sta ritrovando continuità e voglia di incidere. Riccardo Saponara si è ripreso quel che rischiava di aver perso tra prestiti e infortuni. Trent’anni e un nuovo capitolo della sua carriera, con la maglia della Fiorentina addosso, un gol, due assist e tanta sostanza a supporto di Italiano e dei suoi compagni. I prossimi due turni di campionato metteranno Saponara di fronte a due momenti appartenenti al passato, così differenti tra loro: sabato (ore 20,45) la gara col Milan, una settimana più tardi quella in casa dell’Empoli. Le due squadre che hanno visto le due facce dello stesso giocatore. Perché se a Empoli Saponara è cresciuto fin dalle giovanili per poi esordire in prima squadra e accendere su di sé i riflettori delle big, è Milano sponda rossonera la grande occasione sfumata sul più bello".