Milan, da Firenze parte l’ultimo treno per lo Scudetto

Ultima chiamata. Sia per il Milan, sia per la Juventus. La Gazzetta dello Sport scrive che l’Inter capolista recupererà presto la gara con il Sassuolo, ma intanto questa domenica l’occasione è ghiotta, le inseguitrici possono mettere pressione vincendo. La Juve è impegnata in casa col Benevento, il Milan in trasferta con la Fiorentina. I rossoneri sono concentrati sul campionato e col morale paradossalmente alto dopo l’eliminazione più che dignitosa contro lo United in Champions, ma hanno bisogno di cominciare una serie importante stasera a Firenze. Una sconfitta consegnerebbe in pratica lo scudetto all’Inter e, chissà, potrebbe spalancare anche le porte del podio alla Juve e alle altre contendenti.