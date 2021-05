Milan, a Bergamo per… Vlahovic: la Champions vale il budget per l’assalto

Il Milan prepara l'ultima gara stagionale, che potrebbe pesare moltissimo sulle dinamiche di mercato

Su La Gazzetta dello Sport si parla della situazione del Milan, che ha fallito un clamoroso match point contro il Cagliari già salvo per qualificarsi alla prossima Champions League. Al di là del risultato sportivo, ci sono in ballo diversi milioni utili ai riscatti di Tomori e Brahim Diaz, oltre naturalmente al rinnovo di Gigio Donnarumma. Ma il Milan è una delle squadre molto interessate ad assicurarsi Dusan Vlahovic, e, si legge sulla Rosea, il budget per permettersi il suo acquisto dipende dalla gara del Gewiss Stadium contro un'Atalanta già sicura della terza partecipazione di fila alla competizione europea più importante.