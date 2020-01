Mihajlovic nell’occhio del ciclone: il tecnico serbo ha dato il suo sostegno alla Lega

Su La Nazione troviamo il resoconto della questione che ha visto Sinisa Mihajlovic protagonista suo malgrado di una tempesta social: il tecnico del Bologna aveva concesso un’intervista al Resto del Carlino, nella quale ha manifestato chiaramente il proprio sostegno alla Lega e a Matteo Salvini. Questo ha generato reazioni opposte tra gli utenti dei social network, dove le frasi di Sinisa sono subito rimbalzate. Il problema è che non sono mancati minacce e macabri auguri, dunque ci troviamo ancora una volta a stigmatizzare comportamenti che non andrebbero tenuti, a prescindere dalle convinzioni politiche, giuste o sbagliate che siano.

Intanto Mihajlovic incontra Berlusconi e ribadisce la sua posizione: “Non sono esperto di politica, ma ho espresso il mio gradimento per Salvini, mi piace perché è uno che combatte. So però cos’è il comunismo perché ci sono stato sotto vent’anni e non era il comunismo che c’è qui, con i comunisti con l’orologio da 100mila euro e la casa da tre milioni”.