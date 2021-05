Mezza Europa su Vlahovic, ma la crisi può diventare un alleato

Aumentano le attenzioni da parte dei top club

Come rivelato dal Corriere dello Sport-Stadio, dopo la strepitosa stagione in termini realizzativi si è acceso un interesse globale nei confronti di Dusan Vlahovic. Il procuratore in questi giorni ha il telefono "incandescente", le ammiratrici non mancano. Come nella passata stagione si è fatta viva la Roma ma non solo, ci sono anche le due squadre di Manchester ed il Liverpool. L'elite del calcio europeo ha occhi soltanto per il giovane centravanti serbo.