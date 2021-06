Metti un Callejon nel motore: con Gattuso lo spagnolo può riabilitarsi

Josè Maria Callejon è uno dei temi di riflessione per Gattuso: con il nuovo modulo del tecnico lo spagnolo potrebbe rinascere

Non sono mancati davvero i temi di confronto per Gattuso nei suoi primi giorni a Firenze. Fra questi l'attualità si chiama José Maria Callejon. L'agente Moggi ha incontrato la dirigenza ribadendo la voglia del giocatore di restare, incassando l'apertura a proseguire. C'è ancora un anno di contratto per l'esterno e la presenza del nuovo tecnico ha un ruolo centrale: insomma, le carte attorno allo spagnolo potrebbero presto cambiare. Ne parla Repubblica oggi in edicola, sottolineando come alla corte di Gattuso ci sarà sì un giocatore dal rendimento decisamente al di sotto delle possibilità e da una condizione fisica mai del tutto trovata, ma con la giusta veste tattica le cose possono cambiare. Con una difesa a quattro e un possibile 4-3-3 o 4-2-3-1 le sue qualità andrebbero a nozze. Resta da fare una valutazione (come per Ribery), ma non è da escludere che l'ex Napoli possa davvero ritagliarsi un futuro importante a Firenze.