Messias: distanza fra Torino e Crotone. La Fiorentina può approfittarne

Il Torino ha offerto 6 milioni, il Crotone ne vuole 12

Tuttosport si concentra su Messias, nel mirino del Torino (SCHEDA). Sul giocatore c'è anche la Fiorentina che, col passare del tempo, sta acquisendo una posizione di vantaggio sui granata. Ursino, ds del Crotone, non è rimasto convinto dell'offerta di 6 milioni stanziati da Cairo. Sono la metà dei 12 richiesti. Il Torino deve salire di almeno un paio di milioni per oliare l'operazione rispetto a quanto proposto. Altrimenti sarà la Fiorentina - si legge - a mettere definitivamente la freccia nella volata per il brasiliano.