Messias, aumenta la concorrenza: piace anche al Torino

Da registrare anche l'interesse dell'Atalanta

La Fiorentina ha messo gli occhi su Junior Messias del Crotone, ma la concorrenza non manca. Il giocatore, infatti, piace anche al Torino con Juric che lo considera importante per il suo sistema di gioco. Il Ds Vagnati ha già avuto un confronto con Ursino, dirigente del club calabrese che gli ha "sparato" la richiesta di 12 milioni. C'è ampio margine di trattativa, ma è ora di buttarsi con decisione perché, oltre a Genoa e Fiorentina, in queste ultime ore si è registrato un interesse dell'Atalanta. Lo scrive Tuttosport.