Mercoledì la presentazione del docufilm su Batistuta: “Giovani, non arrendetevi”

Mercoledì al Festival di Roma ci sarà la presentazione del docufilm su Gabriel Batistuta “Siate campioni nella vita“. Sugli schermi, una vita fatta di pallone, successi, gol, applausi, brividi. Nata e cresciuta a Firenze – come sottolinea La Nazione – con la maglia della Fiorentina prima e della Roma poi. Il messaggio che l’ex bomber vuole mandare è che non basta essere campioni in campo: “Volevo far capire ai giovani che bisogna inseguire i propri sogni, anche se non si hanno subito i mezzi, anche se costa fatica. Oggi vedo troppi ragazzi che, davanti alle difficoltà si arrendono”. Nel docufilm Batistuta racconterà anche il suo legame con Firenze e con la maglia viola. Legame che l’estate scorsa sarebbe potuto tornare di attualità quando si è parlato e tentato di portare Batigol come dirigente nella Fiorentina targata Commisso. La storia però è andata in un’altra direzione.