Mercato viola: il borsino di autunno è sufficiente

Dopo 12 gare bilancio agrodolce degli ultimi arrivati alla Fiorentina. Ok Odriozola, segnali da Torreira, voglia di continuità per l’argentino

"Si sta ritagliando un ruolo importante. Corsa, proiezione offensiva sono armi che lo hanno portato a essere titolare in diverse circostanze. La formula di prestito secco con cui è arrivato andrà sistemata per proseguire le strade insieme".

"Una sola gara da titolare, due spezzoni da subentrante sono “ esami” poco probanti per dare un giudizio. Certo il compito in classe con Ibrahimovic e il Milan al rientro dalla sosta saranno un termometro decisamente più alto per valutare se i cavalli di ritorno in questo caso sono stati giusti o meno".