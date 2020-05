Mercato senza fair play, che occasione: i nomi sul taccuino viola

La strategia estiva della Fiorentina in sede di mercato è chiara: cercare almeno tre rinforzi. In difesa si vuole inserire un centrale mancino in grado di avviare la manovra. A centrocampo c’è un ritorno di fiamma per Nainggolan (SCHEDA), oltre ai recenti contatti per Paquetà (SCHEDA) e all’interesse mai scemato per de Paul (SCHEDA). In attacco, prima di prendere in considerazione nuovi innesti (Belotti), la Fiorentina vuole capire che tipo di apporto potrà dare Cutrone. Lo scrive il Corriere Fiorentino.