Mercato: Saponara verso Lecce, due club di Serie A su Ceccherini

Il mercato di Gennaio sta entrando nel vivo, con molte squadre attive sul fronte degli acquisti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Verona e Genoa guardano in casa Fiorentina, nel mirino c’è Federico Ceccherini. Al momento i rossoblù sono in vantaggio. I Viola non mollano la pista Alfred Duncan per la mediana, tuttavia De Zerbi spera di non vederlo partire prima della fine della stagione. Per Riccardo Saponara al Lecce è tutto fatto, trovato l’accordo con il centrocampista di proprietà gigliata.