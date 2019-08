Mercato, Pradè è al lavoro su due tavoli per rinforzare la difesa

Nei prossimi giorni la Fiorentina parlerà con il Napoli per Lorenzo Tonelli, centrale che potrebbe andare a rafforzare il reparto, specie dopo la partenza di Vitor Hugo e la quanto mai probabile cessione di Ceccherini. Il giocatore, fiorentino di nascita, andrebbe così a vestire la maglia della squadra della sua città. Con il Torino si riparlerà anche di Kevin Bonifazi (23), rientrato dal prestito alla Spal e subito in campo complici un paio di infortuni per Mazzarri. Si lavora per cercare di strappare un prestito oneroso, ma c’è ancora da trovare l’intesa. Lo riporta Stadio in edicola oggi.