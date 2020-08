Per Chiesa fa capolino anche il Milan (che metterebbe sul piatto due nomi). Le ultime

Ben più di Deulofeu, si legge su Tuttosport in edicola oggi, sembra essere Chiesa il profilo che al Milan interessa in questo momento. Tant’è vero che si sta cercando di inserirlo nella trattativa che potrebbe portare Paquetà (e forse anche Ricardo Rodriguez) alla Fiorentina. Ma siamo ancora nella fase embrionale: il Milan, soprattutto per voce di Pioli che lo ha espressamente richiesto a Gazidis, come primo giocatore da acquistare, forte anche del fatto di averlo allenato a Firenze, sta provando a inserirsi. Ma su Chiesa i rossoneri non possono fare altro che mettersi in coda, visto che la Juventus sembra ampiamente favorita nell’acquisto, con l’Inter che tuttavia non ha perso a sua volta le speranze.