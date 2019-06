Mercato, nome nuovo per l’attacco: fari accesi su un attaccante dell’Empoli

Spunta un nome nuovo per l’attacco della Fiorentina che verrà: secondo quanto scrive questa mattina Tuttosport, i viola si sarebbero difatti messi sulle tracce di Francesco Caputo, in questi giorni cercato con insistenza anche dal Genoa del suo ex allenatore Aurelio Andreazzoli. Oltre a quella rossoblù ci sarebbe anche la concorrenza del Sassuolo, avvantaggiato dal fatto di poter mettere sul piatto alcune contropartite tecniche molto gradite al presidente dell’Empoli Corsi.