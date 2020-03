Mercato, la Roma fa sul serio per Castrovilli. Muro della Fiorentina

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Gaetano Castrovilli (insieme ad altri nomi) fa parte della lista stilata a Trigoria per la Roma della prossima stagione. Nonostante la trattativa per la cessione societaria abbia subito una brusca frenata, prosegue a pieno ritmo il lavoro per la riorganizzazione dell’organico. Secondo il quotidiano, per il centrocampo l’obiettivo primario è proprio l’ex Cremonese. Per convincere Commisso e Pradè, i capitolini sono pronti ad inserire nell’affare il cartellino di Florenzi (La Scheda). Quest’ultimo tuttavia, al momento non è propenso ad accettare club italiani oltre alla Roma.