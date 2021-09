Mercato, la Juventus ragiona già per il ’22-’23: Icardi e Vlahovic gli obiettivi

Il mercato non finisce mai, specie per i campioni quale Vlahovic sta dimostrando di potersi confermare

Su La Gazzetta dello Sport si parla ancora di mercato, nonostante ci siamo appena messi alle spalle la sessione estiva. Per il prossimo campionato, si legge, la Vecchia Signora ha in mente di dirottare i 35 milioni dell'eventuale riscatto di Morata su un altro attaccante: i nomi fatti sono quelli di Icardi, che ha parlato molto con la Juventus in estate, e di Vlahovic, la cui scadenza di contratto è ancora fissata al 2023. E questo significa battaglia internazionale.