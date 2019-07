Mercato, la Fiorentina è all’angolo: ecco perché i nuovi acquisti tardano ad arrivare

Il problema più urgente in casa Fiorentina è smaltire una rosa di 75 nomi, frutto di una gestione abnorme, per cui servirebbero «Dieci Pradè». Questo ha messo la Fiorentina in un angolo: davanti a questa emergenza, chi vuole comprare offre cifre ridicole, come i cinque milioni proposti per Simeone, mentre chi vuole vendere chiede quello che, Joe Barone, definisce il “magic number”, 30. Chiedono trenta milioni per qualsiasi giocatore. Ma con il tempo arriveranno gli acquisti per costruire la Fiorentina di Chiesa: Lirola è più vicino, Tonali resta un’ipotesi affascinante, De Paul piace, l’argentino Benedetto non è nei piani. I prezzi, al momento, sono giudicati “gonfiati”, favoriti dalla lunghezza del mercato estivo. Ad agosto cominceranno ad abbassarsi, si legge su Stadio in edicola oggi, e lì la Fiorentina pensa di intervenire.