Mercato, intrecci col Milan. Rebic porta soldi, avanza l’idea-scambio per Paquetà

Come leggiamo oggi su Tuttosport, Ante Rebic è in cima alla lista della spesa del Milan, nel senso che il Diavolo vuole riscattarlo. Così facendo, l’Eintracht dovrebbe versare alla Fiorentina l’ormai famosa percentuale del 50% sulla plusvalenza (cospicua) realizzata. La cifra richiesta dai tedeschi non scende sotto i 40 milioni, il Milan prova ad abbassarla inserendo André Silva nella trattativa. Intanto nessuna smentita sullo scambio che porterebbe Lucas Paquetà (SCHEDA) a Firenze in cambio di Nikola Milenkovic: la Fiorentina ci starebbe pensando attentamente.