Mercato: Inter accordo ad un passo per Mertens. Napoli gelato

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport-Stadio, L’Inter avrebbe trovato un accordo di massima con l’entourage di Dries Mertens. Il belga è in scadenza di contratto a Giugno. L’attaccante, dopo aver fatto la storia del Napoli grazie alle sue moltissime reti, sarebbe in cerca di una nuova avventura. Emergono già alcuni dettagli sulle cifre, per lui è pronto un contratto biennale(con opzione sul terzo) da sei milioni di euro a stagione (bonus compresi).