Mercato in uscita, l’obiettivo è un tesoretto da 50-70 milioni. Tutti i nomi

Con l’eccezione di Chiesa, si legge sull’edizione di oggi di Stadio, tutti gli altri viola sono vendibili. Il primo che senza esitazioni ha detto di volersene andare è Veretout. Ed è il primo viola finito sul mercato. Prima il Napoli, ora il Milan e la Roma: i viola vogliono fra i 20 e i 30 milioni di euro, richiesta per adesso reputata eccessiva. A volersene andare è anche Dragowski che vuole un posto da titolare. Sicuro partente Laurini, possibilità aperte anche per Biraghi. C’è un filo sottile che tiene in piedi sia Milenkovic che Pezzella, quest’ultimo avvicinato al Napoli. Fra quelli che son sospesi Benassi e Simeone. Questi alcuni dei possibili «colpi» in uscita, nella speranza nemmeno troppo segreta di ottenere una cifra (con eventuale partenza di parte dei big, meno Chiesa) fra i 50 e i 70 milioni di euro che rendano possibile un mercato importante anche in entrata.