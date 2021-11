Mercato in uscita, la Fiorentina valuta ben due rescissioni di contratto

Kokorin e Callejon, due delusioni che saluteranno Firenze e la Fiorentina

La Nazione tratta brevemente delle prospettive di mercato in uscita per quanto riguarda la Fiorentina, definita "al lavoro" per definire le partenze di Aleksandr Kokorin e Josè Callejon. Per entrambi, si legge, la soluzione potrebbe essere quella di una rescissione anticipata del contratto, visto che trovare degli acquirenti sembra una vera e propria impresa.