Mercato: in attacco la Fiorentina dovrà prendere alcune decisioni. Poi dopo gli acquisti..

Come riporta questa mattina Il Corriere dello Sport Stadio, la Fiorentina prima di intervenire sul mercato acquistando nuovi profili per il reparto offensivo dovrà prima prendere almeno due decisioni importanti e definitive. Se da una parte il futuro di Vlahovic sembra certo e scritto con un rinnovo di contratto da firmare, diversamente per Chiesa e Cutrone ci sarà da sedersi e decidere il da farsi. Il numero 25 dovrà decidere cosa fare e potrebbe esserci anche la cessione se dovesse pervenire un’offerta congrua. Per l’attaccante ex Milan in prestito dal Wolverhampton saranno probabilmente cruciali le prossime partite. Fin qui troppo poco l’apporto di Cutrone: un solo gol in Coppa Italia da gennaio ed un minutaggio di 40 minuti nelle ultime quattro gare ufficiali disputate. Su di lui pende un riscatto da circa venti milioni di euro.

Uno dei centravanti accostati e graditi alla Fiorentina è Andrea Belotti (SCHEDA) ma ritenuto incedibile dal suo presidente Cairo. L’alternativa potrebbe essere Krzysztof Piatek, l’ex Milan oggi in forza all’Herta Berlino che in Bundesliga ha ritrovato la via del gol (SCHEDA).

Qualora con Chiesa dovesse essere addio, il primo nome sui taccuini viola è quello di Domenico Berardi del Sassuolo (SCHEDA). Anche lui, un po’ come Chiesa, deve decidere se diventare una bandiera per la propria squadra o tentare il grande salto.

Dall’estero e nello specifico dalla MLS americana rimbalzano i nomi di Ezequiel Barco dell’Atlanta United (SCHEDA) e quello di Diego Rossi dei Los Angeles FC (SCHEDA). Dalla Turchia invece si registra l’interesse della Fiorentina per il giovane Yunus Akgun del Galatasaray (SCHEDA).