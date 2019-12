Mercato, il vertice all’inizio del 2020 quando la dirigenza sarà al completo

Un vertice di mercato per capire le intenzioni della società sul mercato. Dopo la presentazione che avverrà domani, Beppe Iachini si metterà al lavoro sul campo, ma sarà con l’anno nuovo che si farà il punto sulle trattative in entrata e in uscita. Come scrive La Nazione, col ritorno di Joe Barone dagli Stati Uniti (il 2 gennaio), ci sarà un incontro tra il nuovo tecnico e la dirigenza sia per conoscersi meglio che per parlare di mercato: non prima di aver conosciuto i suoi giocatori uno alla volta e aver capito le intenzioni di ognuno nella corsa alla salvezza.