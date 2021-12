Mercato, il Cagliari piomba sull’obiettivo Izzo: il piano del Torino per J.Pedro

Ci sarebbe la forte concorrenza del Cagliari su Armando Izzo, che piace ai viola. Il difensore è ritenuto cruciale nel 3-5-2 di Mazzarri

Sulle colonne di Tuttosport oggi in edicola c'è spazio anche per il mercato, perché la gara fra Torino e Cagliari non è stata solo in campo, ma anche fuori: i due uomini mercato Vagnati e Capozucca si sono incontrati per parlare anche di mercato. Mazzarri, tecnico degli isolani, avrebbe infatti messo nel mirino due giocatori granata e uno piace anche alla Fiorentina. Si tratta di Armando Izzo, chiuso nello scacchiere di Juric ed evidentemente a caccia di maggiori fortune. In estate il difensore aveva rifiutato lo scambio con Walukiewicz, ma secondo il quotidiano con la gestione Mazzarri potrebbe ripensarci. La Fiorentina continua intanto a seguire il calciatore e l'evoluzione della sua situazione, ma nel 3-5-2 rossoblu (insieme a Rincon, altro osservato speciale) sarebbero eccellenti secondo i sardi. E il Torino medita di approfittarne per guadagnare un vantaggio nella corsa a Joao Pedro...