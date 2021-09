Mercato, i voti dei quotidiani: piena sufficienza. “Se non son rose queste…”

L'operato dei dirigenti viola è promosso a pieni voti

Ecco i voti dei quotidiani al mercato della Fiorentina: Tuttosport dà addirittura 7,5, mentre La Gazzetta dello Sport promuove le operazioni viola con un 6,5. La motivazione: "ai quattro arrivi si devono aggiungere le permanenze di Milenkovic e Vlahovic, che si sono fidati del progetto. E poi è arrivato Italiano in panchina. Se non son rose queste..." La Nazione dà 6/7, gli altri quotidiani non esprimono un voto numerico. Trovate tutti i giudizi "discorsivi" nella rassegna stampa del nostro sito.