Mercato, Fiorentina su Carmo e Fares: per entrambi c’è una concorrente italiana

Secondo quanto ripropone l’edizione di Stadio in edicola oggi la Fiorentina starebbe seguendo con particolare attenzione il giovane David Carmo (CLICCA QUI per leggere la scheda su Tuttitalenti), e allo stesso tempo sarebbe intenzionata a fare un tentativo per portare a Firenze il laterale della Spal Mohamed Fares. Per entrambi i viola hanno una concorrente italiana: il Cagliari nel caso del centrale del Braga e il Torino nel caso del 24enne mancino.