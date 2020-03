Mercato fermo, tre affari in standby: la Fiorentina farà la spesa a Nord

Prima che tutto si fermasse, il mercato si stava cominciando a muovere in vista dell’estate. La Nazione scrive che erano almeno tre i tavoli ai quali la Fiorentina stava seriamente pensando di sedersi: uno è quello per De Paul, mai mollato nonostante il prezzo altissimo, ma se non altro la concorrenza adesso è minore. Mandragora e Stryger Larsen sono più complicati viste le intercessioni di Juve e Roma. La seconda pista porta a Berardi del Sassuolo, a maggior ragione se verrà confermato Iachini in panchina. E attenzione a Locatelli, profilo che intriga. Terza trattativa in piedi, quella col Genoa per Biraschi, un centrale affidabile per la difesa a tre e a quattro a prezzo molto contenuto.

