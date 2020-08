Dall’edizione di oggi di Tuttosport si apprende di un doppio trasferimento in arrivo sull’asse Firenze-Pistoia per quanto riguarda due membri della Primavera di Aquilani, vale a dire Edoardo Pierozzi (classe ’01) e Federico Simonti (classe ’00). I due terzini, freschi vincitori della seconda Coppa Italia di categoria consecutiva, sono già considerati dal quotidiano nuovi giocatori della Pistoiese, che verosimilmente li prenderà in prestito dalla Fiorentina.