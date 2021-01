Mercato, domani si chiude l’operazione Maleh. Tre i nomi per l’attacco

Domani potrebbe essere il giorno giusto per la chiusura con il Venezia dell’operazione Maleh. Il centrocampista classe ’98 rimarrà in prestito fino a giugno al club veneto, poi dalla prossima stagione sarà un giocatore viola. Nel frattempo continua la ricerca della Fiorentina al sostituto di Lirola, ceduto al Marsiglia. I viola continuano a seguire vari profili. Tra questi Alvaro Odriozola del Real Madrid e Andrea Conti del Milan. Operazioni non semplici ma su cui si stanno cercando eventuali margini di manovra.

È chiaro, osserva Repubblica Firenze, che le intenzioni della società viola sono quelle di intervenire anche in attacco dove serve un altro elemento. La Fiorentina però farà un’operazione solo se porterà a un miglioramento del reparto. E quindi non è così semplice trovare il profilo giusto. Tra i nomi da monitorare ci sono sempre Pavoletti, che il Cagliari potrebbe anche cedere, oltre a Lasagna ed El Shaarawy. Per il primo la richiesta dell’Udinese è alta anche perché poi il club friulano dovrebbe trovare un sostituto all’altezza.