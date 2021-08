Mercato, Dalle Mura verso la permanenza. Orsolini, serve l’affondo

Gli scenari di mercato in entrata e in (non) uscita

Redazione VN

Su La Nazione si legge che Riccardo Orsolini rimane un obiettivo della Fiorentina, così come di Lazio e Torino: servirà un affondo deciso per assicurarselo, anche perché al momento la trattativa non è ancora formalmente aperta. Invece, il giovane difensore Christian Dalle Mura va verso la permanenza, almeno fino a gennaio: Reggina e Cosenza lo vorrebbero, ma Italiano non vuole privarsi del classe 2002.