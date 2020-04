Mercato, Baselli torna nel mirino? La Fiorentina avrebbe una concorrente illustre…

Il nome di Daniele Baselli è già stato speso in passato in ottica viola, e secondo l’edizione di oggi di Tuttosport potrebbe tornare di stretta attualità nel futuro prossimo. Secondo il quotidiano, infatti, la Fiorentina sarebbe una delle possibili destinazioni del centrocampista classe ’92 qualora dovesse lasciare il Torino, la squadra dove milita da ormai cinque anni. La “concorrente” del caso per i viola, si legge, sarebbe il Milan. LA SCHEDA DI TUTTITALENTI.COM