Mercato, asta aperta per Nainggolan. C’è anche la Fiorentina

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport è asta aperta per Radja Nainggolan (La scheda). Il centrocampista belga lascerà infatti l’Inter durante la sessione di gennaio. Le pretendenti non mancano. Oltre al Cagliari nelle scorse settimane ci ha fatto un pensierino anche il Sassuolo, ma le battute dei dirigenti neroverdi non hanno avuto un seguito: sinora. Allo stesso modo la Fiorentina si era fatta avanti in estate e ora che il club viola è alle prese con una classifica non entusiasmante è da mettere in preventivo un ritorno di fiamma. Qualche sussurro c’è già stato, si attendono dialoghi più espliciti. Resta la grana contratto, Nainggolan infatti ha un ingaggio da 4,5 milioni netti a stagione fino al 2022.

