Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina sta volutamente temporeggiando sul mercato per trovare la soluzione ottimale. Uno dei primi nomi della lista per rinforzare il centrocampo è Alfred Duncan. I viola offrono 12-13 milioni di euro mentre il Sassuolo ne chiede 18, la distanza al momento rimane ampia. L’alternativa è Soualiho Meité del Torino, ritenuto un giusto connubio tra quantità e qualità in mezzo al campo. In uscita rimane il polacco Szymon Zurkowski che ha bisogno di giocare, l’Empoli è in pole per il prestito.