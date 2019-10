Mercafir, si torna a parlare di Cittadella Viola. O forse no

Rocco Commisso tornerà a Firenze il 25 ottobre, e già in quei giorni potrebbe arrivare la manifestazione d’interesse della Fiorentina per l’acquisto del terreno di 23 ettari per lo spostamento della Mercafir (nell’area nord). Come scrive La Nazione, nei 23 ettari sono compresi circa 7 ettari necessari per la realizzazione dello stadio, circa 17mila metri quadri di esercizi commerciali, 4mila di attività turistico ricettiva e più o meno 9mila di uffici. Le destinazioni d’uso potranno essere modificate con una flessibilità del 20%, ma il patron potrebbe anche decidere di non essere interessato a realizzarli. Cadrebbe definitivamente quel sogno relativo alla “Cittadella Viola” dei Della Valle, proprio nell’area in cui sarebbe dovuta sorgere.