Mercafir, Nardella rassicura Commisso. E l’ipotesi Campi si allontana

All’indomani della mega presentazione del nuovo centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli, c’è stato anche l’incontro – inatteso secondo La Nazione – tra Rocco Commisso e Dario Nardella. Nella speranza che si vada sempre più fast, il sindaco ha rassicurato che tutte le procedure per il trasloco della Mercafir e la costruzione del nuovo stadio nella parte sud dell’area di Novoli proseguono rispettando i tempi del cronoprogramma già annunciato: quattro anni dal settembre scorso. E poiché la demolizione delle curve del Franchi non è possibile a causa del parere negativo, più volte espresso dalla Soprintendenza, l’area Mercafir resta l’ipotesi più rapida e più semplice. La mancanza di infrastrutture viarie stanno allontanando l’ipotesi dello stadio a Campi, dove tutto è da costruire: strade, trasporti pubblici, tramvia, per non parlare dei parcheggi che costerebbero alcune decine di milioni. Senza contare il rischio idraulico e le aree di rispetto per la nuova pista dell’aeroporto.