Mercafir, game over di Commisso. Che lancia un’appello alla politica italiana

Capitolo per ora chiuso, e come scrive La Nazione, “cala il sipario su un’idea accarezzata e inseguita per oltre dieci anni”. Precisamente dal 2008, quando si iniziò di parlare di stadio nell’area nord della città e i protagonisti erano Renzi e i Della Valle, alla lettera di ieri di Rocco Commisso: tutto finito, anche se l’annuncio era nell’aria da tempo. Dai plastici al game over: la Fiorentina non partecieperà al bando per la costruizione del nuovo stadio a Novoli e dunque si riparte da capo. Bocciata la Mercafir, incassato il no della Soprintendenza per il Franchi, il patron viola chiede un’area per fare il suo stadio e si appella a tutti i leader, da Firenze a Roma.