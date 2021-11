Meno di un anno fa lo 0-3 allo Stadium: solo 4 superstiti, Italiano punta al bis

Sembra passata un'eternità da quella partita di fine dicembre

Ricordate lo 0-3 a Torino dello scorso campionato? "Andò tutto bene compreso Amrabat regista in società con Borja Valero. Prima azione e gol di Vlahovic, l’espulsione al 18’ di Cuadrado, l’autogol di Alex Sandro, il nervosismo della Juve, il tris di Caceres. Sembra una vita fa, tra i probabili titolari di domani i superstiti viola di quella partita saranno Milenkovic, Biraghi, Vlahovic e forse Castrovilli. Anzi, sembrano due vite fa: in panchina c’era Prandelli subentrato a Iachini, che poi rientrò: traffico in cabina di comando mentre ora c’è Italiano".