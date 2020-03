Parola a Jaume Roures, numero uno del provider spagnolo Mediapro (con interessi diretti su Liga spagnola e Ligue 1 francese). Come riportato dal Corriere dello Sport, le intenzioni di chi ha investito nel calcio sono chiare, portare a termine la stagione sportiva a tutti i costi. L’uomo d’affari rivela:

Quando potrà iniziare la prossima stagione importa poco. L’importante è chiudere questa. Non dovessimo essere in grado di disputare le giornate mancanti si arriverebbe a perdere il 30% dei guadagni. Se pensiamo a tutto il calcio europeo, stiamo parlando di una cifra superiore ai 7 miliardi di euro. E questo il calcio non se lo può permettere.