Mazzarri: “Pronto a rientrare, il mio telefono squilla ogni momento”

Walter Mazzarri non vede l'ora di tornare su una panchina ad allenare. Ora studia il calcio da fuori ma le chiamate non mancano

Intervistato dal Corriere Della Sera, Walter Mazzarri è ripartito dal suo passato e dalle sue avventure in panchina, anche perché nel presente non ha un incarico. Ma il feeling con il campo verde non è finito: "Sono carico come e più di prima" si affretta a precisare. E in una Serie A che torna a parlare toscano su molte panchine, la sua assenza si sente. Tanti traguardi ottenuti, dai 63 punti con il Torino alla storica salvezza della Reggina, la promozione in A del Livorno e il Napoli in Champions. E oggi? "Il mio telefono squilla ogni momento" la sua risposta. Il tecnico ex Toro era stato accostato anche alla Fiorentina prima dell'avvento di Gattuso. E anche nelle ultime ore il suo nome era tornato in auge.