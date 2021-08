Matri: “Stregato da Vlahovic, spero resti in Italia. Il futuro è suo”

Alessandro Matri spende parole di elogio per Dušan Vlahovic, iscrivendolo nella lista dei migliori attaccanti del futuro

Sulle colonne di Tuttosport oggi in edicola troviamo un'intervista all'ex attaccante (anche viola) Alessandro Matri. Fra i temi toccati anche quelli relativi alle grandi punte della Serie A, per un campionato che ha già perso Lukaku ma ha acquistato Abraham e Giroud:

"Mi intriga Vlahovic della Fiorentina, scommetto su di lui e spero resti in Italia. Non mi stupirebbe una follia dall'estero per lui: ha tutto per diventare uno dei migliori numeri 9 in assoluto in futuro".