Matos: “Fiorentina forte, non corre rischi. Per Montella soltanto gratitudine”

Sulle pagine de La Nazione troviamo un’intervista al doppio ex Ryder Matos sulla sfida tra Fiorentina e Udinese. Adesso il brasiliano è impegnato con il Lucerna, in Svizzera, ed è contento della propria esperienza, concentrato per segnare il più possibile dopo un buon ritiro invernale. Dopo un passaggio sul Verona, altra sua ex squadra che quest’anno sta sorprendendo, ecco i pareri su Udinese-Fiorentina: “Due rose forti, non corrono rischi concreti nella lotta per non retrocedere”. Matos è di proprietà dei friulani ma assicura di nutrire grande affetto per la Viola: “Squadra che può crescere, soprattutto con Chiesa e Ribery. Montella? Mi ha insegnato tanto a partire dal 2013, gli auguro solo il meglio”. Certo, anche secondo Matos giocare a porte chiuse è veramente un peccato…